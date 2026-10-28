Calciomercato Napoli: occhi su Varela, ma c'è la concorrenza di due club olandesi

La concorrenza, però, non manca. Secondo il quotidiano, l'esplosione di Varela ha richiamato anche l'attenzione di Ajax e PSV

Il Napoli guarda con attenzione a Gustavo Varela, giovane attaccante portoghese del Monza che si sta mettendo in evidenza attirando l'interesse di diversi club europei. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il calciatore è finito rapidamente nel mirino della società azzurra, sempre attenta ai profili emergenti e alle opportunità di mercato.

Calciomercato Napoli, Varela nel mirino: anche il Benfica segue la crescita dell'attaccante portoghese

La prossima finestra di gennaio potrebbe rappresentare un'occasione per approfondire il discorso, anche considerando la disponibilità di Aurelio De Laurentiis a investire sui giovani di prospettiva.

La concorrenza, però, non manca. Secondo il quotidiano, l'esplosione di Varela ha richiamato anche l'attenzione di Ajax e PSV, che hanno inviato i propri osservatori per valutarne caratteristiche e margini di crescita. Sullo sfondo resta inoltre il Benfica, che continua a monitorare con interesse il percorso del giovane attaccante, figlio d'arte e sempre più protagonista del panorama calcistico europeo.