Nuovo Stadio, ADL incontra Aponte in Svizzera: l'idea della MSC Arena
Aurelio De Laurentiis continua a lavorare al progetto per il nuovo stadio del Napoli. Il presidente azzurro è stato protagonista nelle ultime ore di un viaggio in Svizzera, dove avrebbe incontrato a Ginevra la famiglia Aponte, proprietaria del colosso internazionale MSC Crociere.
Al centro del confronto, avvenuto in un clima informale e accompagnato da una colazione di lavoro, ci sarebbe stata la possibilità di sviluppare un ambizioso progetto infrastrutturale nell'area orientale di Napoli, precisamente sui terreni dell'ex raffineria Kuwait Italia, a San Giovanni a Teduccio.
Nuovo stadio Napoli, investimento fino a 900 milioni di euro
L'idea illustrata da De Laurentiis prevederebbe la costruzione di uno stadio di ultima generazione, con una capienza di circa 70mila spettatori e 130 skybox, destinato a diventare uno degli impianti più moderni del panorama calcistico europeo.
L'investimento complessivo sarebbe compreso tra 700 e 900 milioni di euro, una cifra che comprenderebbe non soltanto la realizzazione dello stadio, ma anche lo sviluppo di un'area commerciale e ricettiva. MSC Arena potrebbe essere il nome del nuovo stadio del Napoli, qualora si concretizzasse una partnership tra Aurelio De Laurentiis e la famiglia Aponte.
Il progetto includerebbe infatti ristoranti, strutture alberghiere e ampi parcheggi, con l'obiettivo di trasformare l'impianto in un polo multifunzionale capace di generare ricavi anche al di fuori delle giornate di gara.
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