Podcast Gautieri: "Non l'ha persa Allegri, l'ha vinta Conte! Lang? Deve migliorare su una cosa"

vedi letture

Carmine Gautieri, ex calciatore del Napoli e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Bisogna partire dalla formazione scelta da Conte. Quando schieri Politano, Neres, McTominay e Hojlund insieme, mandi un messaggio chiaro: vuoi una squadra offensiva ma anche pronta al sacrificio. Il Napoli ha interpretato benissimo la gara dal punto di vista tattico, abbassandosi compatto, raddoppiando sugli esterni e sfruttando la qualità nelle ripartenze. Ha vinto con merito, giocando bene sia tecnicamente che tatticamente".

Dal punto di vista emotivo, invece?

"Sinceramente poco. Una Supercoppa giocata in Arabia Saudita, con uno stadio semideserto e senza tifosi veri, lascia grande tristezza. Non si fa nulla per coinvolgere chi ama davvero queste squadre".

Ti ha sorpreso l’atteggiamento spregiudicato di Conte dopo due sconfitte pesanti?

"No. Conte fa sempre le scelte nell’interesse del club. La Champions è un altro sport, lì paghi ogni errore. In Italia la qualità media è più bassa. Il Napoli ha vinto lo Scudetto grazie a Conte e anche quest’anno sta determinando, pur avendo squadre davanti più forti sulla carta".

Il Milan dove ha sbagliato?

"Non l’ha persa Allegri, l’ha vinta il Napoli. Gli azzurri arrivavano sempre prima sulle seconde palle, sui contrasti, sui rimbalzi. Quando una squadra vince così, il merito è suo".

Un giudizio su Noa Lang, rimasto inizialmente fuori?

"È un giocatore di grande prospettiva. Deve migliorare nei movimenti senza palla. Conte ha scelto equilibrio, schierando giocatori più tattici come Spinazzola o Elmas. Lang diventerà fortissimo se capirà certi meccanismi".

In finale meglio Bologna o Inter?

"Sono entrambe difficili. L’Inter ha qualcosa in più sotto l’aspetto fisico e della profondità della rosa. Se devo scegliere, preferisco affrontare il Bologna, ma resta una partita complicata".

Sul comunicato del Napoli contro Allegri?

"Il Napoli ha fatto bene a prendere posizione. Conosco sia Massimiliano Allegri sia Gabriele Oriali: sono due persone perbene. Allegri si sarà lasciato prendere dalla foga del momento, ma sono certo che capirà l’errore e chiederà scusa. Succede, l’importante è riconoscerlo".