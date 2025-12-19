Podcast Selvaggi: "Non toccatemi Oriali! Impossibile abbia provocato, è un signore"

vedi letture

Franco Selvaggi, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): Non toccatemi Oriali. Lo conosco bene, siamo amici ed è una persona di una moralità incredibile. Non è uno che provoca o cerca lo scontro. La sua carriera parla per lui: è un signore del calcio".

Passiamo al campo: ti aspettavi un Napoli così spregiudicato contro il Milan?

"Conoscendo Antonio Conte, sì. È un allenatore straordinario e prepara sempre le partite nei dettagli. Bisogna anche accettare qualche sconfitta, ma il Napoli resta una squadra fortissima, nonostante i tanti infortuni".

Da ex centravanti, che giudizio dai su Rasmus Hojlund?

"È una punta che mi piace tantissimo: lotta, non molla mai e ha grande spirito combattivo. Non è solo tecnica, è fame. La coppia con Lukaku sarebbe devastante".

Chi vedi favorito per lo Scudetto?

"Napoli e Inter restano le più forti. Il campionato è equilibrato, ma alla fine credo saranno loro a giocarsela fino in fondo".