Brachino: "Allegri, comportamento inaccettabile! Se ha insultato giusto sia sanzionato"

Claudio Brachino, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "È un successo molto importante sotto tutti i punti di vista. Conta il risultato e conta il peso del risultato: vai in finale, ma soprattutto ritrovi fiducia e buon umore all’interno del gruppo. In questo momento era fondamentale".

Che giudizio dai alla Supercoppa con questo format?

"La partita secca in Italia avrebbe un senso, questa formula a quattro squadre all’estero mi sembra soprattutto un’operazione economica. Capisco il business, ma sportivamente la trovo una forzatura".

Ti hanno sorpreso alcune scelte di Massimiliano Allegri?

"Sì, sembrano scelte fatte con l’idea che, anche perdendo, non sarebbe successo nulla. Come se l’obiettivo fosse tornare a casa e concentrarsi solo sul campionato. È una strategia discutibile, ma probabilmente voluta".

Il Napoli, invece, alterna accensioni e spegnimenti: come lo spieghi?

"È una squadra che può fare grandi filotti e poi spegnersi improvvisamente. Io però non ho mai creduto a un Napoli non protagonista: queste oscillazioni incidono più sul piano mentale e sul rapporto allenatore-gruppo che sul valore reale".

Sulla polemica Allegri-Oriali: se fosse confermata, cosa ti aspetti?

"Se fosse vero, sarebbe un comportamento inaccettabile. Gabriele Oriali è un professionista e, in certi ruoli, bisogna mantenere sempre autocontrollo. Un alterco può capitare, la reiterazione no: se c’è stato errore, è giusto che venga sanzionato".

Quanta mano c’è di Antonio Conte su questo Napoli?

"Tanta. Conte è un grande allenatore e un grande motivatore. Ha pregi enormi e qualche durezza caratteriale, ma il Napoli resta competitivo su tutto. Serve concretezza e continuità: le qualità per far bene ci sono tutte".