Podcast CorSera, Scozzafava: "Montato un caso inutile su Conte! Mercato? Lang resta"

vedi letture

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Era una gara potenzialmente trappola. La Cremonese è una squadra fastidiosa, che crea difficoltà alle big. In più c’era l’effetto Supercoppa, con il rischio di un calo emotivo. Il Napoli invece ha risposto con una prova seria, concreta ed efficace: così non poteva chiudere meglio l’anno".

Quali singoli ti hanno colpito di più oltre ai soliti protagonisti?

"Mi hanno impressionato Spinazzola e Politano, soprattutto per posizione e interpretazione del ruolo: lì c’è chiaramente la mano di Conte. Bene anche Elmas dal punto di vista tattico, perché apre spazi e lavora per la squadra. E poi Lobotka e McTominay: tutti messi bene in campo, tutti dentro la partita".

È il Napoli che funziona o è soprattutto l’allenatore a fare la differenza?

"Conte è centrale, nel bene e nel male. La sua impronta è evidente: tre partite senza subire gol, fluidità di gioco, scambi di prima. Un mese e mezzo fa facevamo fatica a vedere certe cose. Ha corretto il tiro anche a causa degli infortuni, e lo ha fatto nel modo giusto".

A proposito di polemiche sulle sue dichiarazioni…

"Le trovo sterili e un po’ strumentali. Conte ha ribadito concetti già espressi in Supercoppa, non c’era alcun riferimento diretto ad altri club. Si è montato un caso dove non ce n’era bisogno".

Gennaio sarà decisivo: come vedi il futuro immediato?

"Sarà durissimo. Tante partite ravvicinate, emergenza a centrocampo e Champions da sistemare. L’obiettivo è restare agganciati alle prime posizioni e arrivare a febbraio ancora pienamente in corsa".

Capitolo mercato: chi può partire?

"Lang no, assolutamente. Conte lo sta facendo crescere. Forse Lucca, se il giocatore chiederà più spazio. Ma Lang resta una risorsa importante per equilibrio e lavoro sporco".