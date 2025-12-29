Super-Hojlund, il paragone di Gazzetta: "Devastante come il Lukaku di Conte all'Inter"

"Hojlund si sta “Lukakizzando”. Anzi no: Rasmus sembra proprio il Romelu prima maniera, quello che Antonio Conte pretese per dare corpo e potenza al suo progetto Inter e che poi dominò la Serie A per due stagioni". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il centravanti del Napoli: "Attacca la profondità con ferocia, prende botte senza arretrare di un millimetro, non crolla mai. È un supereroe difficile da contenere, quasi impossibile da marcare. Prima di sbarcare a Napoli, in Serie A aveva segnato 9 reti con l’Atalanta. Oggi è già a quota 6 in campionato e 9 complessive in stagione.

Con la Dea arrivò a 10 gol, ma dopo 20 presenze era fermo a 5. Stesso copione al Manchester United: 5 gol nelle prime 20 partite della stagione 2023-24, tutti in Champions League e concentrati in 6 gare. L’anno precedente 7 reti totali, 2 in Premier e 5 in Europa League. Il nuovo Hojlund sembra un cyborg prestato al calcio. Un infortunio lo ha rallentato tra ottobre e novembre, poi due mesi di digiuno. Ora però è tornato letale, affamato, devastante. E la sensazione è che non abbia ancora mostrato tutto. Napoli, intanto, può continuare a sognare".