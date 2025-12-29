Cessione a sorpresa? Il Mattino: "Non solo Lucca, occhio a Noa Lang"

vedi letture

"La limitazione prevista dal regolamento sancisce che a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione che la compensa perché per l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi è inferiore a 0,8". Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino sulle possibili strategie del Napoli in vista del mercato di gennaio, col quotidiano che analizza le parole di Giovanni Manna sulle cessione, non escludendo un addio a sorpresa: quello di Noa Lang.

"La risposta piccata di Manna, a nome del club, spiega anche perché il Napoli non intende “sanare” questa situazione con un aumento di capitale o immettendo nuove risorse. D’altronde, davvero è un controsenso che a 10 giorni dal via della sessione invernale arrivi da parte di questa commissione che ha preso il posto della Covisoc, una simile decisione. Manna parla anche delle possibili cessioni. E lascia aperta la porta all’addio di Lucca (lo vuole la Lazio). Ma anche di Lang"

Così ieri Manna nel pre-partita: "Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla. I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Poi lo spazio è anche limitato, abbiamo un centravanti che si è integrato in modo pregevole, è forte e sta dimostrando il suo valore".