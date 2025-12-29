Podcast Improta a Radio TuttoNapoli: "Il Napoli metterà il quinto tricolore sul petto. E in Champions..."

Il mister Gianni Improta è intervenuto nel corso del Bar di TuttoNapoli.

Mister Improta, dopo la Supercoppa c’era il rischio di un contraccolpo in campionato, invece il Napoli ha risposto alla grande. Che lettura dà della prestazione vista ieri?

"A Udine probabilmente c’erano ancora delle scorie fisiche e mentali da smaltire. Quando non stai bene sotto quell’aspetto, poi tutto il resto ne risente. Nelle ultime tre partite, comprese le due di Supercoppa e quella di campionato, il Napoli ha dimostrato che la condizione psicofisica è tornata ottimale. Quando questi ragazzi stanno bene, per qualità tecniche e tattiche, diventano una squadra quasi perfetta. L’unico appunto è sulla concretezza: producono tantissimo e dovrebbero capitalizzare di più, come contro il Bologna in finale e anche ieri a Cremona".

Altra giornata da protagonista per Rasmus Hojlund, autore di una doppietta da vero centravanti. Quanto è cresciuto?

"Tantissimo. All’inizio lo vedevamo un po’ più impacciato nei duelli corpo a corpo e nella difesa della palla. Ora invece è diventato dominante anche in quello. Conte lo sta indirizzando nel modo giusto. È un attaccante che può diventare tra i più forti d’Europa".

Può già essere considerato tra i migliori attaccanti europei?

"Secondo me sì. Lo conoscevamo già da giovanissimo, aveva bisogno di maturare e lo sta facendo. È ancora giovane e ha davanti un paio d’anni per completare la maturazione psicofisica, ma già oggi è uno degli attaccanti più importanti in circolazione. Non è solo un finalizzatore: con i suoi movimenti fa reparto da solo, aiuta centrocampisti ed esterni, trascina tutta la squadra. È un bel vedere, merito suo e di Conte".

Guardando alla stagione nel suo complesso, cosa può fare questo Napoli tra campionato, Champions e Coppa Italia?

"Deve difendere il tricolore e, per quanto mi riguarda, lo farà: io vedo il Napoli cucirsi sul petto il quinto scudetto. La squadra sta crescendo, anche grazie a calciatori importanti che stanno entrando sempre più nella mentalità di Conte. In Champions, se superiamo la fase preliminare, credo che potremo arrivare agli ottavi e dire la nostra. Il Napoli è consapevole dei propri mezzi e sa di poter mettere sotto chiunque. E tutto questo lo stiamo vedendo nonostante l’assenza di due o tre top player infortunati: immaginate cosa potrebbe essere con tutti disponibili. Sono convinto che da qui a fine stagione la bacheca possa arricchirsi di altri trofei".

Conte continua a togliere il Napoli dal ruolo di favorita, mentre dall’Inter arrivano messaggi opposti. Chi è davvero la favorita per lo scudetto?

"È un campionato molto equilibrato e molto bello. Conte fa bene a tenere basso il profilo, ma secondo me il Napoli resta leggermente davanti all’Inter e alle altre. Attenzione però anche alla Juventus, che è lì a ridosso, e al Milan che è una mina vagante. Nel calcio possono incidere episodi, infortuni, errori arbitrali. Le variabili sono tante, ma non credo che distoglieranno il Napoli dal grande cammino che ha intrapreso".