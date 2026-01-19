Podcast Dazn, Barsotti: "Stanchezza riguarda tutti! Ero a San Siro e pure il Milan senza coppe..."

Giovanni Barsotti, giornalista Dazn, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "È un momento in cui manca un po’ di gamba a tutti. Io ero a San Siro per il Milan e anche loro, che non fanno le coppe, stanno un po’ pagando. Le squadre che hanno fatto la Supercoppa sono tutte un po’ a corto di energie: l’Inter sta vincendo ma con risultati risicati, il Bologna è entrato in crisi. Il Napoli dovrà fare una partita intelligente, perché è una trasferta estrema, per clima e ambiente. Il Parken non è mai uno stadio semplice. Fa freddo, c’è questo sole freddo che inganna, e poi hai davanti una squadra molto motivata. In otto giorni il Napoli gioca tre partite decisive: Copenaghen, Juventus e Chelsea. È un momento cruciale e delicato, bisogna stringere i denti".

Con tanti indisponibili e con Lucca e Lang ormai in uscita, secondo te di cosa ha più bisogno il Napoli dal mercato?

"Il Napoli è corto in mezzo al campo, Conte è corto soprattutto lì. Se arriverà un rinforzo, secondo me arriverà in mezzo. L’uscita di Lucca era abbastanza scontata: dopo l’espulsione di Eindhoven la sua considerazione è scesa molto. Su Lang mi aspettavo di più, soprattutto con l’attacco a tre. Pensavo avesse più spazio, invece evidentemente anche lui vuole giocare di più. Ma il vero problema del Napoli è la mediana: McTominay sta facendo praticamente il mediano per tutta la stagione ed è un giocatore che nasce con altre caratteristiche. Nel gioco di Conte sarebbe più utile fargli fare qualche metro in avanti e avere un centrocampista in più dietro".

C’è un po’ di rammarico per non aver mai visto questo Napoli al completo?

"Assolutamente sì. È il grande rammarico. Non abbiamo mai visto davvero questa squadra in equilibrio, con tutti gli uomini al posto giusto. De Bruyne era una pedina anche complicata da inserire e paradossalmente Conte ha trovato una quadra tattica proprio dopo il suo infortunio. Ma con tutti al completo sarebbe stato bellissimo vedere convivere McTominay e De Bruyne. Sarebbe stato un Napoli molto diverso".

Domani dovrebbe tornare Lukaku almeno in panchina. Quanto può essere importante il suo rientro?

"È fondamentale. Il suo curriculum parla per lui, però non mi aspetto che in un mese torni il Lukaku che va a 200 all’ora. Ha un corpo pesante, ha avuto un infortunio, ha superato i 30 anni. Quest’anno lo vedo più come una boa, come un leader emotivo, uno da area di rigore più che da progressione. Ci metterà un po’, ma è chiaro che la sua presenza cambia tutto, soprattutto se Lucca va via e l’alternanza sarà tra lui e Hojlund".

Si è parlato molto di Giovane del Verona come possibile obiettivo del Napoli. Lo vedi già pronto per una big?

"No, non per il Napoli. Tecnicamente è fortissimo, ha colpi da categoria superiore, ma non è ancora pronto per una squadra di quel livello. Ha avuto una carriera un po’ discontinua, anche in Brasile, ha fatto qualche cavolata che è costata punti al Verona. Deve crescere in continuità, in equilibrio, anche fisicamente. Tra lui e Neres oggi gioca Neres, tra lui e Politano gioca Politano. È un buon giocatore in prospettiva, ma pagarlo oggi 22-25 milioni sarebbe un rischio enorme. Secondo me resterà al Verona".

Guardando alla corsa Scudetto, la Roma può rientrare oppure è una corsa a tre?

"Per me è una corsa a tre. La Roma mi è piaciuta, Malen è entrato benissimo e rappresenta un upgrade importante, ma non la vedo da Scudetto. Il Milan sarà fastidioso fino alla fine, l’Inter ha cambiato marcia e ha una rosa molto profonda. Però il Napoli, se resta in scia, con Conte diventa pericolosissimo: Conte sulle ultime dieci partite è devastante, fa 30 punti. È lì che può fare la differenza. Questo è il momento chiave della stagione: o resti agganciato o rischi di perdere il treno. Ma se resti agganciato, con Conte puoi davvero giocartelo fino alla fine".