Podcast Il match-analyst Gornati: "Ecco cosa può soffrire la Juve col Napoli. Giovane? Da sgrezzare"

Jacopo Gornati, match analyst della nazionale del Burkina Faso, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Che esperienza è stata lavorare come match analyst del Burkina Faso?

"Un’esperienza molto interessante, soprattutto per il diverso modo di vivere il calcio: meno ossessivo rispetto all’Europa, con meno pressione e un approccio più positivo al lavoro quotidiano".

Ci sono giocatori del Burkina Faso pronti per il calcio europeo di alto livello?

"Alcuni sono già affermati, come Tapsoba, Ajer o Bertrand Traoré. Inoltre c’è un giovane terzino sinistro molto interessante che gioca nell’Oriente, su cui vale la pena lavorare".

Come giudichi la Juventus di Spalletti dal punto di vista tattico e mentale?

"Il lavoro principale è stato mentale: la Juve è più convinta, gioca con ritmo alto e grande aggressività. Tatticamente ha alzato il baricentro, pressa uomo su uomo e porta molti centrocampisti dentro l’area, con McKennie molto pericoloso".

Qual è il punto debole della Juventus e dove può colpire il Napoli?

"Le transizioni difensive, soprattutto dalla parte di Cambiaso. Il Napoli può sfruttare quella zona con la freschezza di Vergara e anche con Elmas, che è bravo a muoversi tra le linee e portare fuori i riferimenti difensivi".

Che tipo di partita ti aspetti dal Napoli contro la Juventus?

"Un Napoli inizialmente più basso, attento a gestire le energie e pronto a colpire in ripartenza. Andare a pressare alto per 90 minuti sarebbe rischioso vista la mancanza di ricambi".

Che giudizio dai su Giovane, vicino al Napoli?

"Profilo molto interessante, ma ancora da sgrezzare. Deve migliorare nella continuità e nelle scelte. Non è pronto per essere un titolare fisso, ma può essere un’alternativa su cui lavorare".

Come vedi la corsa Scudetto?

"L’Inter è nettamente favorita, soprattutto per il calendario. Ha continuità, sbaglia poco contro le squadre più deboli e può arrivare agli scontri diretti con un buon vantaggio da gestire".

Chi è oggi il miglior allenatore tattico della Serie A?

"Gasperini ha fatto scuola con il suo sistema, Conte si è evoluto molto, Fabregas è eccellente nella preparazione delle partite. Ma se devo sceglierne uno, dico Allegri per la sua capacità di leggere le partite e costruire la fase difensiva sull’avversario".