Visite mediche in corso per Giovane: "Sono molto contento"

Oggi alle 11:30In primo piano
di Daniele Rodia

Santana Giovane è appena arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche ed unirsi al suo nuovo club.

L'attaccante brasiliano ha anche rilasciato alcune parole, ai microfoni di Sky Sport, prima di entrare all'interno del centro medico: "Sono molto contento, grazie".