Di Lorenzo alla Juventus, Giuffredi: "Mi intestardii io, Giovanni mi disse..."

vedi letture

Altro retroscena svelato da Mario Giuffredi ai microfoni di FanPage nella lunga intervista rilasciata questa mattina. L'agente sportivo è tornato a parlare della trattativa Di Lorenzo-Juventus, svelando la volontà del capitano del Napoli:

"È successo nell'anno dopo il primo Scudetto. Era nata una situazione col presidente che ci ha portato a valutare di andare via, alla Juve. Ero convinto che fosse una storia chiusa ormai. Ma la verità è che Di Lorenzo non voleva andare via da Napoli. Ero io ad essermi intestardito dopo i messaggi ricevuti dal presidente. Ne facevo una questione di principio e non volevo saperne più niente: volevo portare via Di Lorenzo perché mi sentivo toccato. Poi arriva Conte e le cose cambiano".