Ultim'ora

Terminate le visite di Giovane! A breve la firma e l'annuncio di ADL

Oggi alle 15:54In primo piano
di Antonio Noto

Sono terminate le visite mediche di Giovane Santana do Nascimento. L'attaccante brasiliano è pronto a firmare il contratto con lo legherà al Napoli, attualmente si trova ancora a Milano con il suo agente Beppe Riso.

A breve potrebbe arrivare l'annuncio da parte del club azzurro con il classico tweet dle presidente Aurelio De Laurentiis. Se il contratto sarà depositato in Lega Calcio entro le 18, Giovane potrà essere convocato per la sfida di domani contro la Juventus.