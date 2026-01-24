Retroscena Giuffredi-Adl: "Ma mi prendi per il c*lo?"

vedi letture

Mario Giuffredi, agente sportivo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage. Il rappresentante di Ambrosino, Marianucci, Di Lorenzo e Politano ha svelato un breve retroscena sulla sua prima trattativa con il Napoli e la prima telefonata con De Laurentiis:

"Valdifiori lo avevo preso in Serie B, nell'Empoli di Sarri, già in età abbastanza avanzata, perché aveva 26 anni. Ricordo la prima telefonata di De Laurentiis, da un numero privato. Risposi male: "Non rompermi i cog*ioni, mi prendi per il c*lo?". Mi richiama la segretaria dopo un po': "Guarda che è davvero il presidente". Fu il mio primo giocatore in Serie A. Mi ha svoltato la carriera perché andava in un grande club e questo è un aspetto che dà lustro. Ti apre tante porte nella carriera da procuratore".