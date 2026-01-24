Radio Tutto Napoli cresce ancora: è arrivata l'app per le Smart Tv LG, scaricala subito!
A meno di due mesi dal lancio ufficiale, Radio Tutto Napoli cresce ancora ed aumenta la propria offerta di fruizione. Oltre che dalle nostre App per Iphone e Android o dal sito in video e dalle vostre auto tramite il DAB Campania (cercando "TuttoNapoli"), ora potete seguirci anche dalle Smart Tv LG con la nostra app ufficiale.
A breve vi annunceremo anche lo sbarco sulle Smart Tv Samsung. Per la tua tv LG intanto puoi scaricarla subito, posizionarla tra le tue preferite e, se vuoi, darci anche le 5 stelle di valutazione! In caso di problemi o segnalazioni scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net. Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, sempre live, non vi lascia mai soli e vi accompagna con ogni modalità di fruizione.
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
