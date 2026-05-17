Podcast Il punto del Direttore: "Parole Conte d'addio, ma con quale formula si accorderanno?"

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Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito è intervenuto nel post-partita di Pisa-Napoli su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito è intervenuto nel post-partita di Pisa-Napoli su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Come si leggono tra le righe le parole di Antonio Conte sul suo futuro a Napoli nel post-partita? "Credo che dobbiamo orientarci sull'ipotesi che Conte possa salutare il Napoli o comunque possano separarsi le parti in causa. Poi è da capire un pochino la formula, anche perché, basandoci alle sue dichiarazioni, lui dice proprio che per l’amicizia che ci lega sarà ADL a parlare. Se fosse per una permanenza avrebbe potuto dirlo lo stesso Conte, perché ha un contratto: cosa ci sarebbe stato di male nel dire ‘resto a Napoli, saremo più forti, rimedieremo agli errori che abbiamo fatto’, ecc. Il fatto che dica che è già tutto chiaro, che la società sta già lavorando, fa capire che la società sta già lavorando su un altro allenatore. Ne abbiamo raccontato anche da notizie in nostro possesso di alcuni contatti che ci sono stati con Maurizio Sarri in primis, ma non soltanto, quindi dobbiamo orientarci su quest’ultima ipotesi, che Conte possa lasciare. Non sappiamo con quale formula, perché comunque c’è un terzo anno di contratto molto oneroso. È da capire se c’è effettivamente un’altra squadra alle spalle, se c’è la Nazionale, è da capire se con una buonuscita, una buonuscita minima perché magari il restante può metterlo la Nazionale. Quello poi sarà da capire, però dalle parole di Conte, se diamo un’interpretazione, non so quale avete dato voi, però soprattutto leggendo le ultime parole lì a Dazn, lui fa intendere che già un mese fa è stato chiaro con la società e quindi tutto porta a pensare che possa essere questa la strada.

L’interpretazione? A me dispiace che alla penultima giornata siamo ancora a dover dare interpretazioni, tutti i risultati dovrebbero essere un po’ più chiari, però ora la palla passa, a quanto pare, a De Laurentiis, perché Conte dice che parlerà proprio a De Laurentiis. In Champions League ci siamo, manca un punto per il secondo posto. Per carità, è importante, perché comunque sappiamo che ogni posizione, anche a Champions acquisita, tra il secondo e il terzo posto porta quasi due milioni di differenza in termini di diritti televisivi. Però anche se si dovesse annunciare il futuro di Conte in un senso o nell’altro, il Napoli ha tutto per poter fare questo punticino all’ultima giornata con l’Udinese. Quindi è l’ora della chiarezza, tutte le parti in causa devono ora uscire allo scoperto. Conte l’ha fatto forse parzialmente, poi capisco: se l’ipotesi è quella che stiamo raccontando, Conte non è che può venire a dire ‘me ne vado’, perché se hai un contratto non puoi dire pubblicamente la tua scelta di andare via. Dovrà annunciarlo De Laurentiis con la formula poi concordata tra le parti.”