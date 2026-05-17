Podcast Le pagelle di Caporale: "Rrahmani MVP! Meret più affidabile di Milinkovic"

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"Tra i flop, invece, Alessandro Buongiorno. Un suo errore avrebbe potuto riaprire la partita e dare coraggio ai padroni di casa".

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Pisa-Napoli 0-3 con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "McTominay, Meret e soprattutto Amir Rrahmani: sono loro i migliori in campo. Il difensore kosovaro viene premiato anche come MVP del match, autore di una prova di grande spessore. Tra i flop, invece, Alessandro Buongiorno. Un suo errore avrebbe potuto riaprire la partita e dare coraggio ai padroni di casa. Prestazione negativa, culminata con la sostituzione nella ripresa. Una gara che, per certi versi, fotografa l’andamento altalenante della sua stagione.

Rrahmani 8 – Leader assoluto della difesa. Attento, dominante e sempre lucido nelle letture. Prestazione da MVP.

McTominay 7,5 – Quantità e qualità in mezzo al campo. Solita presenza costante nei momenti chiave della gara.

Meret 7,5 – Sicuro e affidabile. Quando chiamato in causa risponde presente, confermando ancora una volta il suo valore.

Buongiorno 5 – Giornata complicata. L’errore nel primo tempo rischia di riaprire il match e pesa sul giudizio finale. Sostituito nella ripresa. Su Buongiorno il giudizio resta comunque più ampio della singola partita. La sua stagione non è da bocciare totalmente: ha vissuto momenti difficili, come dopo gli errori contro il Copenhagen e il successivo periodo in panchina, ma ha saputo anche reagire con prestazioni positive. Resta un difensore valido, anche se quest’anno non è riuscito a confermare quanto mostrato nella passata stagione. Più che tecnicamente, sembra aver bisogno di ritrovare serenità mentale dopo un’annata complicata.

Capitolo portieri: Meret continua a dividere la piazza, ma il suo rendimento resta di alto livello. Due Scudetti in bacheca, continuità di rendimento e affidabilità ne fanno un portiere più che credibile per una squadra di vertice. La scelta di alternarlo con Milinkovic-Savic poteva avere una logica iniziale, ma col passare dei mesi Meret ha dato maggiori garanzie. Milinkovic-Savic ha mostrato buone cose, ma anche limiti tecnici che, in una squadra come il Napoli, finiscono inevitabilmente sotto la lente. Ad oggi, l’impressione è che Meret resti ancora il portiere più affidabile per difendere la porta azzurra".