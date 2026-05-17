Pisa-Napoli 0-3, le pagelle: solito McTominay, finalmente Rasmus! Bene Rrahmani ed Elmas

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Meret 7 - Rilanciato a sorpresa dal primo minuto, viene poco impegnato fino allo scadere del primo tempo, quando fa una gran parata in uscita. Bravissimo anche sul tiro di Moreo.

Beukema 6,5 - Gestisce senza troppe angosce una gara in cui il Pisa non aveva molta voglia di far male al Napoli.

Rrahmani 7 - Fa le prove ad inizio primo tempo, poi trova il bersaglio grosso col gol della tranquillità. Quando c’è lui, la difesa è sempre più organizzata.

Buongiorno 5 - Liscio da brividi sul finire del primo tempo. Anche ad inizio ripreso un paio di sbavature. Si vede che non è al meglio e Conte lo richiama. Dal 60’ Olivera 6 In controllo.

Di Lorenzo 6,5 - Torna a tutta fascia e può così sfruttare la sua propensione offensiva. Si fa vedere con frequenza, soprattutto nel primo tempo. Dall’88 Mazzocchi 6 In tempo per fornire l’assist a Hojlund.

Lobotka 6 - C’è poca pressione e Stan ha tutto il tempo di ragionare e gestire i ritmi, piuttosto bassi, della gara.

McTominay 7,5 - Si vede poco, ma come al solito punge quando meno te l’aspetti. Chirurgico il destro che bacia il palo e poi va in porta. Quando c’è da decidere una gara importante, Scott c’è sempre.

Spinazzola 6 - Prova qualche inserimento in area avversaria in avvia, poi si limita a contenere la sua zona di competenza. Dal 79’ Gutierrez sv

Elmas 7 - Sua la prima occasione del match: murato il suo destro al volo ben indirizzato. Semper gli nega il gol su un gran destro al volo, ma la prestazione è davvero positiva. Dal 59’ De Bruyne 6 Per la gestione finale, entra nell’azione del 3-0.

Alisson Santos 6,5 - Raddoppiato sistematicamente, trova il primo spunto al 15’ su cui per un soffio non arriva Di Lorenzo. Quando parte salta sempre l’uomo e dona vivacità alla manovra. Dall’80’ Vergara sv.

Hojlund 7,5 - Un colpo di testa fuori misura, poi la bella giocata sul gol di Scott. Per il resto, tanti duelli e poi la soddisfazione finale di firmare il gol del 3-0.

Conte 7 - C’era da compiere l’ultimo passo e il Napoli lo fa senza troppe preoccupazioni. Torna in Champions e non era facile ad un certo punto della stagione.