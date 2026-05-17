Live Pisa-Napoli 0-3 (21' McTominay, 37' Rrahmani, 92' Hojlund): il Napoli è aritmeticamente in Champions

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Pisa-Napoli, 37ª giornata di Serie A all'Arena Garibaldi. Antonio Conte a caccia della matematica Champions, Politano squalificato. Hiljemark già retrocesso

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94' Il Napoli vince 3-0 col Pisa e si qualifica aritmeticamente alla prossima Champions League.

92' Goool! De Bruyne allarga per Mazzocchi, il pallone raggiunge Hojlund che la spinge in porta.

90' Concessi 4' di recupero.

88' Cambio per il Napoli: fuori Di Lorenzo, dentro Mazzocchi.

80' Doppio cambio per il Napoli: fuori Spinazzola ed Alisson, dentro Gutierrez e Vergara.

78' Ammoniti Allison e Caracciolo.

70' Triplo cambio per il Pisa: fuori Calabresi, Leris e Moreo dentro Toure, Cuadrado e Vural.

68' Cross di De Bruyne per McTominay, il colpo di testa si spegne sul fondo.

62' Il calcio d'angolo battuto da Alisson termina tra le mani di Semper.

62' Alisson scappa sull'esterno ed ottiene un calcio d'angolo.

61' Doppio cambio per il Pisa: fuori Stojilkovic e Akinsanmiro, dentro Meister e Piccini.

59' Doppio cambio per il Napoli: fuori Elmas e Buongiorno, dentro De Bruyne e Olivera.

57' Il cross di Di Lorenzo si perde sul fondo.

53' Scintille in campo tra Calabresi ed Elmas. Dopo minuti di discussione, l'assistende di gara ammonisce entrambi.

50' Moreo attende il rimbalzo, colpisce e sulla sua strada trova ancora un super intervento di Meret.

46' Zero cambi alla ripresa. Sarà il Napoli a controllare il primo possesso.

13.10 Riparte la gara.

46' Il primo tempo si chiude con il salvataggio di Meret su Stojilkvoci, in seguito ad uno spazio enorme lasciato dalla difesa del Napoli.

45' Concesso 1' di recupero.

39' L'angolo battuto da Elmas viene bloccato dall'uscita di Semper.

38' Questa volta Semper si supera sul tiro a volo di Elmas. Angolo per il Napoli.

37' Cross di Angori, girata di Stojilkovic che termina alta.

27' GOOOOOL! Angolo di Elmas peciso per la testa di Rrahmani, Semper non la tiene e la palla entra in rete.

26' Tiro da fuori di Alisson, il Napoli guadagna un altro calcio d'angolo.

21' GOOOOOL! Scambio veloce tra Lobotka e Hojlund per McTominay. Lo scozzese calcia in maniera precisa, il pallone bacia il palo e s'insacca nell'angolino. Napoli in vantaggio.

16' Il colpo di testa di Hojlund non trova lo specchio della porta.

15' Di Lorenzo imbuca per Elmas libero in area di rigore, che poi viene chiuso da Caracciolo.

14' Tiro rasoterra di Beukema bloccato da Semper.

9' Rrahmani ci arriva sull'angolo battuo da Elmas, chiude la difesa del Pisa.

8' Cross di Spinazzola per Elmas, il tiro del macedone viene deviato in calcio d'angolo.

4' Cross impreciso di Lobotka. Il Pisa ripartirà con una rimessa dal fondo.

1' Il primo possesso è del Pisa con un lancio lungo di Canestrelli che si perde sull'esterno.

12.02 PISA-NAPOLI E' INIZIATA.

11.20 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, prima del match contro il Pisa è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Inevitabile che non piaccia a nessuno perdere, soprattutto com'è accaduto col Bologna agli ultimi minuti. Bisogna resettare e prepararsi per la partita successiva, ossia quella di oggi, che per noi è una partita importante".

Ha spostato Di Lorenzo, gioca Elmas… Ci spiega le scelte di formazione?

"Sono scelte normali, di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche".

10.55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

Il Pisa è crollato sotto i colpi di una Cremonese affamata di punti con una vera e propria debacle. Nelle ultime dieci giornate una sola vittoria e nove sconfitte: un trend spaventosamente negativo, sotto la Torre si fatica a trovare motivazioni per dare un senso a questo scorcio finale. I nerazzurri hanno perso dodici delle diciotto gare casalinghe disputate in questa Serie A: nessuna squadra nei principali dieci campionati europei 2025/26 ha fatto peggio.

Il Napoli è reduce dalla sconfitta contro il Bologna, nonché il secondo ko nelle ultime tre gare al Maradona. Una battuta d'arresto che non compromette nulla, ma ora la squadra di Antonio Conte è chiamata a chiudere la pratica: vincere senza guardare agli altri quattro risultati in contemporanea delle partite per la Champions League.

Per chiudere ufficialmente i giochi senza guardare a quello che faranno gli altri, al Napoli servono assolutamente i tre punti nell'ultima trasferta della stagione in quel di Pisa, squadra già virtualmente retrocessa in Serie B dopo un solo anno di permanenza nella massima serie. I partenopei sbarcano in Toscana per acquisire la matematica qualificazione in Champions League, mentre i padroni di casa vogliono chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Dopo la lunga questione, alla fine è arrivato il verdetto: all'Arena Garibaldi - così come le altre quattro gare - si giocherà alle ore 12:00.

Amici di Tutto Napoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Pisa-Napoli!