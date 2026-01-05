Podcast L'editoriale di Forgione: "Così Conte ha trovato la quadra. Neres? Se salta l'Inter..."

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Non c’è stata partita, assolutamente. Dal primo minuto il Napoli ha imposto ritmo, qualità e superiorità. Dalla Supercoppa in poi ha trovato la famosa quadratura del cerchio: due uomini che attaccano la profondità, come David Neres e Rasmus Hojlund, costringono i difensori a seguirli e aprono spazi enormi. A quel punto ne beneficiano Spinazzola e Politano, non a caso i marcatori. È un Napoli che può colpire in verticale o in orizzontale, sempre con grande lucidità. Il 2-0 è persino stretto”.

C’è però qualcosa da migliorare?

“Sì, il cinismo. Conte lo ripete spesso: le occasioni vanno chiuse. Penso al colpo di testa di Elmas, quello deve essere gol. Perché prima o poi arriva la giornata in cui non segni e rischi di pagare”.

Juan Jesus è la sorpresa più grande?

“Direi di sì. Era considerato ‘bollito’ dopo lo scudetto, invece è ancora titolare e ha scalzato Buongiorno. Conte si fida di lui non solo per il rendimento, ma per il carattere: è uno che sa stare in campo, che alza la voce quando serve. È una presenza che va oltre l’aspetto tecnico”.

Quanto pesa tutto questo lavoro di Conte?

“Tantissimo. Conte ama questi profili e spesso restituisce una seconda carriera a giocatori dati per finiti. Spinazzola ne è un altro esempio. È la storia di Conte: tirare fuori il massimo da uomini che sembravano al tramonto”.

L’emergenza infortuni preoccupa?

“Molto. Se Neres salta l’Inter, il problema è serio. Questa quadratura è stata trovata con fatica e tempo. Senza di lui non è detto che tu riesca a inventare subito un’altra soluzione efficace. Non possiamo pretendere miracoli ogni volta, anche da Conte”.