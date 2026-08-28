Podcast Meglio fa il nome: "Tra i vari obiettivi di mercato ce n'è uno perfetto per il Napoli"

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Il mercato del Napoli può ancora regalare un rinforzo importante ad Allegri: Gabriel Jesus resta il grande obiettivo per l'attacco.

Fabrizio Meglio, giornalista del Corriere dello Sport, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Non credo che il Napoli rimanga così. Manna sta lavorando duramente sulla cessione di Lang e penso che a breve possano esserci novità. Un'uscita va fatta, anche per monetizzare un calciatore che possiede qualità tecniche evidenti ma purtroppo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista. Il Napoli libererebbe così spazio e avrebbe ulteriori risorse da investire. Credo si stia lavorando fortemente anche in entrata e penso che in cima alla lista ci sia Gabriel Jesus: sarebbe la ciliegina sulla torta da regalare ad Allegri".

Perché Gabriel Jesus sarebbe particolarmente adatto a questo Napoli?

"Credo che anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa siano indicative. Ricordiamoci che Gabriel Jesus è il calciatore al quale Kevin ha fornito più assist in carriera ai tempi del Manchester City, ben 22. Significa che lo conosce perfettamente, sa quali sono i suoi movimenti. Inoltre darebbe al Napoli quel pizzico di esperienza in più necessario per affrontare la Champions League da protagonista".

Come giudichi il sorteggio Champions del Napoli?

"Bene, anche se non bisogna andare oltre con l'entusiasmo. Manchester City e soprattutto Arsenal sono avversarie molto difficili. Considero l'Arsenal una delle favorite per arrivare fino in fondo, perché è una squadra straordinaria. A parte queste due big, però, sono tutte partite che il Napoli può affrontare serenamente. Alcune trasferte saranno fastidiose soprattutto dal punto di vista logistico, con viaggi lunghi da smaltire, e bisognerà capire in quale momento della stagione cadranno. Quando ho visto Viking e Sabah ho tirato un sospiro di sollievo, ma naturalmente queste impressioni dovranno essere confermate sul campo. Ora al Napoli serve quel quid in più in attacco".

Che partita ti aspetti contro il Como?

"Il Napoli deve affrontarla rispettando il Como come una vera big. Ha giocatori di primo livello e un allenatore bravissimo, con tutte le carte in regola per mettere in difficoltà gli azzurri anche al Maradona. Non vorrei però vedere il Napoli affrontarlo con le stesse armi del Como: se diventa una partita all'arma bianca, nella quale vince chi segna un gol in più, credo che il Como possa essere molto bravo. Non significa avere un atteggiamento eccessivamente guardingo, ma scegliere i momenti giusti per colpire negli spazi che inevitabilmente il Como concederà".

La panchina può diventare ancora una volta decisiva?

"Assolutamente. Allegri potrebbe intervenire a gara in corso come ha fatto contro il Genoa. Quando arriverà il momento di utilizzare le armi della panchina, il Napoli potrà trovare nuova freschezza e nuova linfa. McTominay, Anguissa e Rrahmani li ho visti abbastanza bene, mentre lo stesso Hojlund potrebbe avere bisogno di qualche tempo in più per raggiungere la condizione migliore. È un big match a tutti gli effetti: il Napoli deve fare il Napoli e il Como farà il Como".

Potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Badiashile?

"Credo che vedremo lo stesso undici iniziale schierato contro il Genoa. Allegri conosce Badiashile soltanto da una settimana e il ragazzo avrà bisogno di entrare nei meccanismi difensivi e strutturali della squadra. Non mi aspetto sorprese clamorose. L'undici visto a Marassi, pur non essendo brillantissimo offensivamente, ha dato garanzie dal punto di vista della tenuta mentale e difensiva contro un Genoa partito fortissimo".

Dove dovrà migliorare maggiormente il Napoli rispetto alla gara di Genova?

"Bisognerà soprattutto sbagliare meno in costruzione, come chiede Allegri. Le occasioni del Genoa a Marassi sono nate anche da alcuni appoggi sbagliati in uscita, certamente provocati dalla pressione avversaria. Contro il Como servirà essere quanto più puliti possibile nella gestione del pallone. Questa deve essere una forza del Napoli, perché tecnicamente possiamo dire che la squadra di Allegri è superiore all'avversario".