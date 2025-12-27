Podcast Lucca via a gennaio? Ceccarini: "Operazione solo da ultimi giorni, ecco il motivo"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, è intervenuto nel corso di 'Sabato Sport' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Qualcuno del Napoli uscirà, soprattutto quelli che hanno poco spazio. Poi sappiamo che il Conte vuole avere dei giocatori che siano tranquilli anche all'interno dello spogliatoio. In questo discorso rientrano Vergara e Marianucci, Lucca mi sembra più complicato perché è un giocatore che deve essere riscattato e poi prestato. Non lo so se loro vogliono proprio anticipare il riscatto di Lucca, che comunque mi sembra che sia da 26-27 milioni di euro. Perché il prestito generoso, se non ricordo male, era 9 e l'obbligo di riscatto a 26, più c'erano diversi bonus all'interno di questa operazione. È anche vero che torna Lukaku e anche con Hojlund, che secondo me è stato un grandissimo acquisto, poi lo spazio per Lucca si accorcia. Ma bisogna anche capire una cosa, come sta Lukaku. Io credo che il Napoli prima di fare eventualmente un discorso in uscita di Lucca vorrà capire come sta effettivamente Lukaku, come rientra dal punto di vista della condizione. Perché loro non hanno fretta, il mercato finisce di febbraio. Per cui c'è tutto il tempo per valutare come rientra, l’uscita di Lucca è un'operazione che secondo me a occhio loro potrebbero fare negli ultimi giorni di mercato, quando hanno tutto il quadro completo della situazione. Questo è al netto dell'imponderabile, perché come voi sapete uno magari decide di far partire Lucca, poi ti si infortuna l'altro attaccante e non puoi più metterci mano. Ma d'altra parte questo non lo possiamo prevedere il futuro. Però sulla valutazione, da questo punto di vista, dei giocatori e di quelli che possono essere esuberi, secondo me faranno qualcosa subito, soprattutto per i giocatori che hanno poco spazio. Su Lucca, invece, lo allungheranno un po'”.

L’operazione Mainoo come dobbiamo considerarla in questo momento, bloccata? ”Secondo me loro hanno posto determinate condizioni, che sono quella di un prestito massimo con diritto di riscatto, e non si vogliono chiaramente sbilanciare più di tanto. Hanno furia anche perché comunque è vero che c'è un'emergenza, però l'emergenza a febbraio finisce perché tornano tutti: Anguissa, torna lo stesso De Bruyne, penso anche Gilmour, fondamentalmente c'è da tamponare ora su gennaio. Se poi c'è l'occasione giusta in questo momento gli darebbe anche la possibilità a un giocatore come Mainoo di non avere problemi di lista, perché comunque è un 2005, quindi lo può tranquillamente ridurre le difficoltà. Se invece magari tergiversa il Manchester United, per motivi che in questo momento magari non riusciamo a capire quali siano, potrebbero andare su altri obiettivi. Ecco io credo che il centrocampista lo vogliano prendere, ma a determinate condizioni. Quindi secondo me stanno un attimo valutando anche altre opzioni. Nel momento in cui gli danno l'ok per la formula di Mainoo, penso che Mainoo possa essere la soluzione ideale. Perché Mainoo ti dà anche la possibilità nel momento in cui tornano gli altri di non crearti un problema all'interno”.

Interesse del Napoli per Brescianini è concreto? “Secondo me sì, perché è un giocatore dinamico, ha quelle caratteristiche lì. E’ un giocatore che comunque è molto bravo a inserirsi negli spazi. Tutto dipende dall'Atalanta, perché parlando con loro qualche tempo fa non erano per niente favorevoli ad una sessione fatta magari a gennaio in prestito. Credo che loro se fanno un’operazione in questa sessione di mercato la fanno a costo importante. Deve esserci un'offerta in un certo livello, e quindi se hanno un'offerta in un certo livello sicuramente possono prendere in considerazione l'eventuale partenza, anche perché loro hanno anche Samardzic, che da quando è arrivato a Palladino mi sembra che abbia poco spazio. Quindi si sta che uno dei due lo possano anche dar via, come possano dar via Daniel Maldini. Però con il prestito oggi la vedo difficile. Per Brescianini ricordo bene che è stato oggetto del desiderio del Napoli e dell’Atalanta, poi sembrava fosse già un giocatore del Napoli. Poi ci fu un rilancio dell'Atalanta e alla fine lo prese l'Atalanta. Quindi come meraviglierei se ritornassero sopra".

Insigne torna da Sarri e firma con la Lazio? “Io penso che possa firmare. Io oggi nell'editoriale di Tuttomercatoweb ho scritto il titolo, l'ho un po' forzato ‘Insigne in arrivo’. Ma abbiamo detto che è molto vicino e che l'accordo economico ce l'hanno già da sei mesi con l'opzione. Poi dipenderà, voi sapete meglio di me che quando ci sono le operazioni con la Lazio bisogna stare sempre molto attenti, perché Lotito è imprevedibile”.