Podcast Minervini: "Allegri aziendalista fino alla fine, Lucca titolare è un grande azzardo"

Arturo Minervini, vicedirettore di Tuttonapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli

Arturo Minervini, vicedirettore di Tuttonapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Che sfida ti aspetti contro il Monza? Si parla di cambio modulo e di Lucca lì davanti. Cosa ti aspetti?

"Credo che il ragionamento da fare per stasera sia questo: Allegri può cadere da aziendalista, eventualmente. Va avanti con le sue idee e con quelle della società. Perché tutto ciò che abbiamo visto ultimamente suggeriva un Lucca da tenere fuori e invece Allegri va avanti con il suo compito, tra virgolette, quello di provare a risollevare Lucca.

Non ce l'aspettavamo più. Anzi, tra gli addetti ai lavori c'era la forte sensazione che Lucca avrebbe visto sempre meno il campo da qui fino a gennaio. E invece arriva questa sorpresa di Lucca titolare.

Evidentemente Lucca si sta comportando un po' meglio in allenamento, Hojlund rischia eventualmente qualche infortunio e probabilmente Allegri fa questa scelta.

Ecco, io credo che sia questo forse il titolo verso Monza: Allegri l'aziendalista, nonostante tutto. Anche in una partita che, di fatto, sul piano del risultato è disperata, con l'Inter a più 14, la Lazio a più 14, il Como a più 9 e la Roma a più 10.

Se non vinci stasera, io credo che sei già fuori dalla corsa Champions League. Nonostante tutto, Allegri punta su quello che fino a oggi è stato un fallimento, come Lucca. È un grande azzardo che si sta prendendo Massimiliano Allegri".