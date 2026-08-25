"Non sa stoppare un pallone": la risposta di Minervini alle critiche a Hojlund

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Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Adesso è semplice parlare di Malen, quando la Roma l'ha preso non si pensava potesse fare questo tipo di percorso. È sempre il contesto a fare la differenza. La Roma sembra avere una grande alchimia, se Dybala non dovesse avere problemi fisici mi sembra una squadra che può lottare per lo scudetto".

Napoli, troppe critiche a Hojlund

"Hojlund sicuramente deve essere più cattivo e affamato sotto porta. Lo scorso anno aveva avuto una fase importante, nel periodo della Supercoppa e con l'inizio del nuovo anno, poi ha pagato il fatto di giocare sempre. Ora però da lui ci aspettiamo un salto di qualità importante, deve farci capire se da centravanti può fare la differenza con continuità. Un tifoso ci manda un messaggio dicendo che Rasmus non sappia stoppare un pallone, questa è una grande esagerazione, tipico di isterismi napoletani. Mi sembra ci sia un partito crescente che voglia crocifiggere Hojlund, quando si è giocata appena una partita. Serve invece grande moderazione e pazienza, chiedendosi se poi la squadra lo sta mettendo nelle condizioni per rendere al meglio."