Podcast Padovan: "Ho una sensazione sul futuro di Conte"

Direttore, cosa ci ha raccontato quest’ultimo turno di campionato?

"Che l’Inter è imprendibile. A meno che il Milan non batta il Como e si presenti al derby a meno cinque, che potrebbe diventare meno due. Ma se l’Inter supera questo snodo, per me lo scudetto è fatto. Anzi, io sono convinto che l’Inter abbia già vinto il campionato. Il Napoli? Nove punti sono tanti. Può succedere di tutto nel calcio, ma recuperare così tanto è difficile. Ha vinto a Genova con forza e carattere, anche in dieci uomini, ma resta un episodio al 96’. Non mi sembra in grandissima condizione. Credo arriverà secondo o terzo.

Che giudizio dà sulla Juve fermata dalla Lazio?

"La Juventus non ha attaccanti. Se tiri 34 volte e segna McKennie facendo il centravanti, vuol dire che i problemi restano. Spalletti l’ha rimessa in pista, ma ogni tanto sbaglia ancora qualcosa, come a Napoli o a Bergamo in Coppa Italia. È in corsa per il quarto posto, ma deve stare molto attenta alla Roma, che secondo me batterà il Cagliari, e anche al Como, che non è da sottovalutare".

Che partita sarà contro il Como?

"Il Como è una squadra temibile. Non ha pressioni, ha una proprietà fortissima economicamente e un allenatore molto bravo. È una squadra che gioca libera mentalmente.Il Napoli ha speso tanto a Genova, fisicamente ed emotivamente. E continuano gli infortuni. È una situazione complicata".

Il doppio errore può pesare mentalmente su Buongiorno?

"È stato fuori tanto tempo per infortunio e non è ancora tornato quello di prima. Quando un giocatore di qualità è in difficoltà va sostenuto. Il mondo Napoli gli sta vicino ed è giusto così. Non è imbrocchito, è un giocatore che attraversa un momento delicato".

Conte resterà sulla panchina del Napoli?

"Io credo di sì. Di meglio in giro non c’è. Ha le sue manie, non lancia molto i giovani, ma se devo affidare una squadra a qualcuno, il primo nome che faccio è Antonio Conte. Sarebbe una novità vederlo restare oltre il biennio, ma Napoli è una piazza importante, che ha vinto due scudetti in tre anni. Dovrebbe avere l’ambizione di restare per dare una dimensione europea al club e anche a sé stesso".