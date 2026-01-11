Podcast Padovan: "Vi dico come finisce Inter-Napoli e perché Conte resterà a Napoli"

vedi letture

Il direttore Giancarlo Padovan è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Caos VAR? E' è un caso che riguarda anche altre società, specialmente la Lazio che mi pare si lamenti di non avere 9 punti, forse 9 mi sembrano troppi, ma certamente dei danni li ha avuti la Lazio e così come li ha avuti il Napoli e mi riferisco al rigore concesso al Verona e in generale a una direzione arbitrale non convincente. Detto questo speriamo proprio che non incida in Inter-Napoli, perché sarebbe un peccato, perché il calcio ha bisogno di credibilità e di convinzione che alla fine, come è successo per esempio l'anno scorso, vinca il miglior.

Inter-Napoli già decisiva per lo Scudetto? Chivu ha detto vuole il +7.

"Spero che non arrivi perché io sono uno di quelli della prima ora, sia dell'anno scorso che di quest'anno, che ha detto che vincerà il Napoli e rivincerà il Napoli, +7 diventa un problema secondo me. Se vanno a +7 per me il campionato prende una direzione, certo non è finito, ma prende una direzione molto precisa quindi il Napoli... nel mio pronostico ho messo 2, sono convinto che il Napoli abbia le possibilità, le capacità di andare a vincere, ma quello che deve impedire è la fuga dell'Inter, quindi va bene anche stare a -4 con un pareggio perché resterebbe tutto aperto, ma il +7 mi lascerebbe molto perplesso e amareggiato".

Che tipo di partita ti aspetti?

"Se si affrontano a viso aperto come dici tu, la gara non sarà bloccata perché sono due allenatori che cercano l'iniziativa, la conduzione della partita, cercano di vincerla e io non vedo una partita bloccata. Decisa dall'episodio può darsi, stamattina sentivo un ex allenatore e giocatore che dicevano una cosa molto giusta, noi si fanno i pronostici sulla base dei riscontri recenti o complessivi di una squadra, ma poi c'è il campo, un episodio, un calcio d'angolo, una punizione, un infortunio, un'espulsione, cioè tutte quelle cose che sono fuori contesto, che non puoi prevedere, possono indirizzarla la gara. Ecco che allora se si trattasse di un'espulsione, di un rigore o di qualcosa del genere, sicuramente la questione arbitrale verrebbe riaperta. Per me sarà una gara equilibrata, molto equilibrata, sono le due migliori squadre del campionato, indubitamente, sono le due che si giocano lo studetto, si giocheranno lo studetto di qui alla fine, comunque vada, anche se ti ho detto che per me il +7 sarebbe preoccupante. Io credo che l'Inter abbia anche una rosa forse addirittura migliore di quella del Napoli, ma il Napoli ha un grande allenatore che sa come si vincono gli studetti, che sa come si affrontano queste prove, come quella di domani, che non ha paura di niente e che ha molto il senso del risultato, insomma, io credo che se a Conte dicessero oggi Coppa Champions o campionato, lui sceglierebbe il campionato sicuramente. Fare il bis a Napoli sarebbe storico, quindi per me non c'è nessun dubbio sulle scelte di Conte e anche sulla sua capacità di gestire un incontro così difficile".

ADL deve blindare Conte? "Ma io penso che Conte resterà a Napoli per molto tempo, soprattutto se il Presidente lo accontenterà, come lo ha accontentato. Sì, l'anno scorso la questione Kvara, però insomma quest'anno ha fatto un mercato imponente, 180 milioni spesi, bene, non buttati via, qualche piccolo errore c'è stato, ma roba minore. Io penso, l'ho letto anche, che De Laurentiis stia già cercando di blindarlo e se come penso la Juve resterà con Spalletti o anche se non restasse con Spalletti, andrà su un altro profilo... Conte può essere tentato o poteva essere tentato solo dalla Juve, di certo non dal Milan, di certo non dall'Inter dove c'è stato e insomma penso che voglia rimanere, continuare a rimanere in Italia per lasciare un solco molto preciso e molto profondo a Napoli".

Il Milan è il terzo incomodo? E la Juve di Spalletti?

"No, né l'uno né l'altra, l'uno perché continua a buttare via punti con le piccole e perché non ha una rosa secondo me eccellente, è vero che non ha le coppe, questo è un vantaggio, però abbiamo visto quanta fatica l'anno scorso abbia fatto il Napoli per vincere nonostante non avesse le coppe, e aveva una grande continuità il Napoli, il Milan no, il Milan non ce l'ha, è vero che ha perso una volta ma ha pareggiato non so quante volte. Col Genoa gli è andato anche bene, la Juve è troppo distante e comunque ha problemi strutturali la Juve, non è ben costruita, non ha fatto un gran mercato, anzi l'ha fatto pessimo, ha due attaccanti... adesso uno sembra fare qualche gol, si è infortunato Vlahovic che comunque partirà, ha due sostituti che non sono all'altezza, in due non fa neanche mezzo e poi a centro campo secondo me è veramente mediocre".