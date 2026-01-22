Radio TN Paradiso: “Conte ha fatto tanti errori! E se chiedi la doppia fase a Lang lo distruggi”

Angelo Paradiso, ex azzurro, è intervenuto nel corso di "Napoli nel Mondo" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Com'è possibile buttare via una vittoria in quel modo? Ci sono tanti fattori. Sia in Italia, ma soprattutto in campo internazionale, se non hai giocatori che ti saltano l'uomo poi fai fatica. Magari trovi un gol perché McTominay è un giocatore straordinario, sta dimostrando veramente di essere un fuoriclasse. Però non è che ci possiamo sempre aggrappare a McTominay o a Neres, quando sta bene. Io mi aspetto di più da altri giocatori e soprattutto mi aspetto di più dal mister. Anche perché io sono un suo primo tifoso, però quest'anno il mister ahimè ha fatto parecchi errori. Non solo per quanto riguarda la campagna acquisti, ma anche per la scelta della preparazione così tosta e così pesante. Io vado a vedere spesso l'Arsenal come si allena, è proprio un altro tipo di allenamento. Insomma, l'abbiamo visto contro l'Inter, ha passeggiato l'Arsenal e l'Arsenal non ha campioni, ha un'impronta di gioco che ha dato l'allenatore Arteta. Cioè, non hai dei fuoriclasse, però hai dei giocatori funzionali allenati in un certo modo, in un campionato dove la velocità è raddoppiata rispetto a quella italiana. Ci sono tante chiavi di lettura, però è veramente un peccato, soprattutto per noi che amiamo il Napoli”.

Dovesse uscire Napoli dalla Champions League e non dovesse vincere lo Scudetto, tu la ritieni una stagione fallimentare? “Ti dico anche una cosa in più, rispetto all'anno scorso, l'anno scorso se la giocava il Napoli e l'Inter. Quest'anno ci sono anche più squadre, c'è la Roma, la Juventus, c'è il Milan. La Roma ha preso un attaccante di qualità importante, non ci dimentichiamo che ha Gasperini e Ranieri che sono due strateghi del calcio italiano e europeo. Le altre squadre non stanno lì a guardare, indubbiamente per come doveva partire la stagione, per come anche noi l'avevamo programmata. Perché io penso solo che dopo un'annata come quella dell'anno scorso, se tu eri poco intelligente a metà campionato, avevi stravinto il campionato e alle coppe andavi avanti tranquillamente, proprio perché le altre squadre erano stanche, perché avevano fatto il mondiale. Quindi ecco perché io punto sulla preparazione, perché tu hai regalato veramente troppi punti all'inizio e poi infortuni non a caso. Secondo me quelle sono una conseguenza di carichi eccessivi, che non si usano più nel calcio. Io ho sempre elogiato il mister Conte, però è giusto che anche il mister si prende le sue critiche, perché gli errori li hanno fatti tanti. Adesso a gennaio devi rimediare, però iniziano a essere sei punti, se esci dalla Champions è un peccato perché questi tifosi non si meritano queste prove”.

Sterling potrebbe essere un colpo importante per il Napoli? “Comunque anche al Chelsea fanno delle cose stranissime, a parte che sono quattro squadre, poi insomma hanno mandato via Maresca e qua in Inghilterra, gli addetti a lavoro ce lo siamo domandati tutto, insomma hanno fatto un errore. Sterling è un giocatore di un certo livello, certo non ha più il ritmo partita, però sicuramente gli ultimi 30 metri gli fa la differenza. Il problema è che con mister Conte gli esterni è difficile che si possono trovare, perché lui ti chiede la doppia fase. Insomma a Lang abbiamo preso un giocatore di prospettiva, però secondo me gli errori stanno un po' 50-50, perché uno come Lang deve giocare gli ultimi 30 metri e se tu gli fai fare la doppia fase lo distruggi. Cioè non è politano, quindi un po' per demerito dei ragazzi, un po' per demerito del mister secondo me gli esterni fanno fatica. Insomma abbiamo visto Farah, la prima opportunità è scappata perché gli esterni fanno veramente fatica, a meno che non è un Politano che riesce a fare la doppia fase. Però insomma stiamo vedendo che Politano poi fa fatica a saltare l'uomo. Quindi Sterling sì fino a un certo punto, non mi convince il discorso del come li fa giocare mister Conte gli esterni che fanno veramente fatica, soprattutto quando non è un Lukaku che ti permette di far espirare magari gli esterni quando protegge palla e ti dà quei 4-5 secondi in più che permette all'esterno di attaccare la profondità o di allargarsi”.