Radio TuttoNapoli, dalle 9 aprono le porte del "Bar di TuttoNapoli": scrivici o chiamaci

Prosegue la giornata tutta azzurra. Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Christian Marangio e Gennaro De Lena che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Davide Baratto ed i loro opinionisti e nella seconda ora "Anteprima Serie A" con la presentazione del prossimoturno di campionato. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel Mondo" ed i Club Napoli con Roberto Stanzione e Christian Marangio. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure con le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android