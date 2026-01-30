Vergara sogna la Nazionale, Gazzetta: "Fa sperare anche Gattuso"

Appena 8 reti dei giocatori italiani nella prima fase di Champions League. Allarme azzurro per l'Italia anche in chiave Mondiali, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ma ci sono motivi per sorridere e sperare, come lo show di Vergara con il Chelsea: ora il giocatore di proprietà del Napoli sogna anche una convocazione con Gattuso.

Il quotidiano scrive: "Vergara per non far dimenticare la sua prima rete in assoluto con il Napoli, ha scelto una serata di Champions, un avversario di prestigio come il Chelsea e soprattutto un modo di segnare molto sudamericano. Peccato poi per l'esito della partita, perché gli azzurri sono stati sconfitti ed eliminati, ma la sua perla entrerà di diritto negli highlights della stagione".