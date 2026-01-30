La reazione di ADL su Conte dopo l'eliminazione dalla Champions
"Nessun processo in casa Napoli: sarebbe controproducente nel mezzo di una stagione che ha ancora da dire, ma di bilancio sicuramente: il mancato passaggio del turno ha sottratto una decina di milioni alle casse del club di De Laurentiis, solo in parte compensati dalla Supercoppa vinta in Arabia". Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola che dunque rivela la reazione del patron azzurro dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions nella prima fase campionato.
"Per blindare i conti bisogna necessariamente piazzarsi tra le prime quattro del campionato. Conte è uno specialista, ed è la sua media punti, sia in serie A che in Premier, a certificarlo: 2,15 a partita, oltre ai trofei che custodisce in bacheca. Il vulnus della carriera dell’allenatore del Napoli è invece proprio la Champions, dove la media punti scende a 1,34".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
