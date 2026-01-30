La reazione di ADL su Conte dopo l'eliminazione dalla Champions

"Nes­sun pro­cesso in casa Napoli: sarebbe con­tro­pro­du­cente nel mezzo di una sta­gione che ha ancora da dire, ma di bilan­cio sicu­ra­mente: il man­cato pas­sag­gio del turno ha sot­tratto una decina di milioni alle casse del club di De Lau­ren­tiis, solo in parte com­pen­sati dalla Super­coppa vinta in Ara­bia". Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola che dunque rivela la reazione del patron azzurro dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions nella prima fase campionato.

"Per blin­dare i conti biso­gna neces­sa­ria­mente piaz­zarsi tra le prime quat­tro del cam­pio­nato. Conte è uno spe­cia­li­sta, ed è la sua media punti, sia in serie A che in Pre­mier, a cer­ti­fi­carlo: 2,15 a par­tita, oltre ai tro­fei che custo­di­sce in bacheca. Il vul­nus della car­riera dell’alle­na­tore del Napoli è invece pro­prio la Cham­pions, dove la media punti scende a 1,34".