Sulemana-Napoli, Cds: "Offerta pronta, dipende tutto da Lookman"

Kamaldeen Sulemana piace al Napoli, ma il suo futuro è legato a quello di Lookman come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Trattativa avviata tra i due club e Napoli in attesa, alla finestra, perché se l'affare dovesse concludersi, se Lookman dovesse salutare subito per andare a giocare in Turchia, allora per Sulemana sarebbe difficile lasciare Bergamo a gennaio. Entrambi, d'altronde, ricoprono lo stesso ruolo. Viceversa, via libera alla sua uscita, si vedrà dove e si vedrà come.

Sul giocatore, infatti, oltre al Napoli c'è anche la Roma di Gasp, sempre a caccia di esterni da tridente offensivo. Il club di De Laurentiis, per Sulemana, ha proposto all'Atalanta un prestito con diritto di riscatto".