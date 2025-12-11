Radio TN Pastore: "Formazione per Udine? Mi aspetto almeno questi tre cambi"

"Ho visto un Napoli poco brillante anche se non ha rischiato troppo, le reti subite sono stati episodi, ma si è vista un'aggressività diversa. Loro arrivavano prima su ogni pallone, mi sono sembrati molto brillanti e più attenti. Il Napoli è riuscito a fare veramente molto poco. C'è sempre stato un difensore del Benfica capace di anticipare gli attaccanti di Conte. Stavano molto meglio fisicamente e avevano bisogno come l'aria di questi tre punti. Ci sta comunque giocare una gara simile dopo la crescita che c'era stata nelle ultime settimane. Il Napoli ci ha provato fino alla fine restando in partita e, ripeto, senza rischiare troppo. In una gara del genere poteva anche finire come col Psv con le reti nel finale".

"Cambi con l'Udinese? Vergara su tutti, anzi in quei pochi minuti, come con la Juve, è entrato benissimo. Ha grande qualità e lo sapevamo già ma ha anche grande testa perché è consapevole del suo valore. Per il resto, ci sono alcune scelte obbligate. Potrebbe esserci qualche cambio, magari potrebbe partire dal 1' Politano facendo riposare forse Lang. A centrocampo scelte obbligate. In difesa Buongiorno è stato in difficoltà perché di solito si fa notare e non perde mai i duelli, invece era distante dall'avversario e infatti Conte poi lo ha sostituito. Magari anche lui riposerà domenica con Juan Jesus titolare".