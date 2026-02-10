Le ultime su Napoli-Como su Radio Tutto Napoli, alle 15 c'è "Napoli Talk"

Quest'oggi live dalle 8 alle 24, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli a cura di Tuttonapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito e Davide Baratto.

Dalle 17 il format "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli Uanm. Dalle 18, invece, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi che per l'occasione sarà un pre-partita aggiunto. Dalle 19 poi il via a "Napoli in campo" per seguire prima, durante e dopo Napoli-Como con Antonino Treviglio e Christian Marangio fino a mezzanotte! Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

