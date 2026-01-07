Radio Tutto Napoli, primi collegamenti dal Maradona: alle 15 scatta "Napoli Talk"

In onda dalle 8, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con Antonio Gaito, Davide Baratto, Carlo Caporale ed i nostri opinionisti.

Dalle 17.30 partirà "Napoli in Campo" per vivere tutte le emozioni di Napoli-Verona fino alle 22 con Antonino Treviglio, Davide Baratto e gli inviati Fabio Tarantino e Christian Marangio. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615.

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, per vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone o Android

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android