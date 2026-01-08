Neres recupera per l'Inter? Filtra una sensazione da Castel Volturno

E ora l'Inter. David Neres, ko con la Lazio, è osservato speciale. Riuscirà a recuperare per la partita di domenica a MIlano? Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Il piano di recupero è nel pieno da lunedì, ma per capire concretamente quanto reali siano le sue chance di convocazione, e dunque di impiego nel big match scudetto di Milano, bisognerà attendere tra oggi e domani. La speranza esiste. Da valutare anche gli affaticati Vergara e Ambrosino (in partenza verso Venezia, in prestito). Sam Beukema, fuori sin dalla vigilia della finale di Supercoppa a Riyadh per una contusione a un piede, dovrebbe invece tornare a disposizione così come Pasquale Mazzocchi dopo la squalifica".