Hojlund pubblica il rallenty sui social: “Mai toccato il pallone con la mano!”

Oggi alle 00:50
Antonio Noto

Rasmus Hojlund torna sul suo gol annullato contro il Verona per un fallo di mano molto discutibile, ravvisato dal VAR. L'attaccante del Napoli mostra sul proprio account Instagram il fermo immagine dell'azione incriminata, scrivendo: "Non ho nemmeno toccato il pallone con la mano... In ogni caso ci riproviamo domenica. Forza Napoli Sempre".