Radio Tutto Napoli sempre con voi, il palinsesto di oggi: live dalle 12
Radio Tutto Napoli vi accompagna anche nel week-end. Oggi, in questo day after di Verona-Napoli, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 12 con Domenica azzurra con Giovanni Gambardella ed il direttore Antonio Gaito che vi terranno compagnia per due ore. Poi alle 14 sarà il turno con Domenica sport con Antonino Treviglio e Antonio Noto con la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per l'app per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro