Lukaku, dedica da brividi sui social: "Per te Papà"

Oggi alle 00:15Dai social
di Davide Baratto

Romelu Lukaku è tornato al gol e l'ha fatto nel migliore dei modi: all'ultimo secondo di gioco ha regalato la vittoria al Napoli contro il Verona. Una liberazione per Big Rom che ha vissuto un periodo molto difficile: oltre all'infortunio, il belga ha perso suo padre e si è commosso parlandone nel post-partita.

Più tardi sul suo profilo Instagram, Lukaku ha dedicato a lui la rete da tre punti: "Per te Papà". Di seguito il post.