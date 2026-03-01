Lukaku, dedica da brividi sui social: "Per te Papà"
TuttoNapoli.net
Romelu Lukaku è tornato al gol e l'ha fatto nel migliore dei modi: all'ultimo secondo di gioco ha regalato la vittoria al Napoli contro il Verona. Una liberazione per Big Rom che ha vissuto un periodo molto difficile: oltre all'infortunio, il belga ha perso suo padre e si è commosso parlandone nel post-partita.
Più tardi sul suo profilo Instagram, Lukaku ha dedicato a lui la rete da tre punti: "Per te Papà". Di seguito il post.
Verona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
