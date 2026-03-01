Prima pagina

Il Roma dedica l'apertura a Big Rom: "Canta Lukaku"

Oggi alle 00:00Notizie
di Davide Baratto

"Canta Lukaku", scrive così in apertura Il Roma nella prima pagina odierna, dedicata a Big Rom che ha regalato tre punti al Napoli in extremis. Il sommario: "Romelu decide la partita con l'Hellas all'ultimo secondo e scoppia a piangere: 'Napoli mi ha ridato la vita'". Di seguito la prima pagina integrale.