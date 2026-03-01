Sabatini: "Il gol di Lukaku salva l'arbitro. Sai quante polemiche senza il 2-1..."

Il giornalista Sandro Sabatini, tramite un video sul suo canale YouTube, ha commentato i temi di Verona-Napoli 1-2: "Il gol di Lukaku è fondamentale per la classifica del Napoli che passa a Verona con un 2-1 molto sofferto, che consente però alla squadra di Antonio Conte di mantenere inalterata qualsiasi distanza nella lotta per la Champions League. È molto importante per il giocatore perché ha avuto la possibilità in 20 minuti di mostrarsi nuovamente il Lukaku sulla via del ritorno, dopo una stagione molto sofferta passata praticamente da spettatore a causa dell'infortunio. Ecco, finalmente Lukaku ritornato giocatore e si è visto nei 20 minuti finali della partita di Verona.

Qui, non è una provocazione per l'arbitro, perché non fosse finita 2-1 per il Napoli ci sarebbero state polemiche su polemiche, tutte giuste anche stavolta,

per l'episodio che aveva determinato il pareggio del Verona. Mi riferisco al fallo netto di Frese su Buongiorno in occasione del corner. E poi è evidente che questo fallo, commesso proprio nel giorno in cui sono ufficiali le nuove regole del VAR - per cui dal primo di giugn potrà intervenire anche sul secondo giallo e su qualsiasi corner - è chiaro che assume anche un significato beffardo, irriverente, nei confronti di chi ha preso la decisione sbagliata. Si tratta dell'arbitro Colombo, che è un bravo direttore di gara, ma qui evidentemente la crisi ormai è generale e generalizzata. E anche per tutta la generazione evidentemente, sono giochi di parole quelli che sto pronunciando, ma sto parlando sul serio, perché un arbitro che non dà il fallo di Frese a Buongiorno, sapendo che dal corner può arrivare il gol, o immaginando che comunque in media c'è un gol ogni 10 calci d'angolo, vuol dire che non si sta rendendo conto dell'importanza della sua direzione, l'importanza anche del giorno, perché è il giorno in cui viene ufficializzato che ci sarà la revisione VAR sul corner, istantanea, ma ci sarà.

Ecco, che ci sia una situazione del genere, proprio io non riesco a capire come sia possibile e non riesco neanche a capire come si può andare avanti rischiando ogni volta. Perché, mi spiego meglio, senza tanti giri di parole, è chiaro che Lukaku gol salva anche l'arbitro, è una provocazione, ma è la verità. Perché se al Napoli non fossero arrivati questi due punti, guadagnati sul Verona anche a capo di una partita assolutamente insoddisfacente, assolutamente non giocata bene, assolutamente dà applausi per il Verona, soprattutto per il secondo tempo. Ecco, comunque se Napoli non avesse preso questi due punti per quell'errore determinante, hai voglia a parlare di Lukaku, hai voglia a parlare di Giovane o di Politano che non ha giocato bene, o di Hojlund che ha segnato il primo gol...".