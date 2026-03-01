Prima pagina

Il Mattino: "Romelu e Giulietta: gol e lacrime"

Oggi alle 00:45Notizie
di Davide Baratto

"Romelu e Giulietta: gol e lacrime", il gioco di parole con cui nella prima pagina odierna Il Mattino commenta la rete di Big Rom, che in extremis ha regalato i tre punti al Napoli. Il sommario: "Lukaku dedica il gol al padre scomparso: Verona ko al 96'. Conte: 'Il futuro? Ancora un anno di contratto'". Di seguito la prima pagina integrale.