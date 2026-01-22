Radio Tutto Napoli vi racconta anche la nostra città: alle 18 parte "Difendo la città"

vedi letture

Prosegue la lunga giornata su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. Sta per partire il sesto e (solitamente) ultimo format, non solo calcistico, che di solito chiude le nostre trasmissioni, è “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro con Fabio Zizolfi e tante finestre sulla nostra città, dall'amministrazione alla cultura, dalle 18 alle 19. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android (a breve Samsung ed Lg)