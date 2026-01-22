Radio Tutto Napoli vi racconta anche la nostra città: alle 18 parte "Difendo la città"
Prosegue la lunga giornata su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. Sta per partire il sesto e (solitamente) ultimo format, non solo calcistico, che di solito chiude le nostre trasmissioni, è “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro con Fabio Zizolfi e tante finestre sulla nostra città, dall'amministrazione alla cultura, dalle 18 alle 19. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Sindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
