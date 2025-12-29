Radio TuttoNapoli, il palinsesto di oggi: si parte live dalle 8 fino alle 21!

Siete pronti ad un'altra giornata tutta azzurra dopo la vittoria di Cremona? Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, inizierà dalle 8 con Francesco Carbone ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”.

Alle 9.00 due ore con “Il “Bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Davide Baratto che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito ed Antonino Treviglio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Passionapoli, un’ora di grande passione e partecipazione con il gruppo capitanato da Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma non finisce qui: quest'oggi alle 20 Tutto Basket Napoli con il gruppo Smallball081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco. Potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

