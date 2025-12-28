Radio TN Caporale: “Supremazia totale! Il Napoli ha fatto sembrare facile una gara che non lo era”

vedi letture

Il giornalista Carlo Caporale ha commentato la vittoria degli azzurri a Cremona nel corso di 'Napoli in Campo' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Napoli in formato Supercoppa, che concede pochissimo agli avversari. Ha regolato la partita nei primi 45’ e l’ha amministrata nel secondo tempo sfiorando diverse volte il gol. Una supremazia totale che ha fatto sembrare quasi facile la partita, ma che non lo era visto il campionato che sta facendo la Cremonese. Una squadra ostica e fisica che poteva mettere in difficoltà gli azzurri, cosa che non è mai avvenuta.

La difesa è tornata impenetrabile, ma è la squadra che sta funzionando in questo momento. Lo schieramento sa bene cosa fare e sta in campo con le giuste distanze, riescono subito a capovolgere le azioni concedendo pochissimo agli avversari e trovando la via della porta frequentemente. Anche oggi, come in Supercoppa, se possiamo rammaricarci di qualcosa è si poteva trovare abbondantemente il terzo gol. Ma come abbiamo già detto lunedì sera, stiamo trovando il pelo nell’uovo. I margini di miglioramento ci sono, ma quello che più conta è che la squadra sta trovando continuità di rendimento, dei meccanismi che si perfezionano sempre più e un’efficacia che i risultati stanno mettendo in evidenza".