Radio TN Minervini: "Sono anni d'oro, passano i campioni ma si resta lassù. Blocco? Una porcata..."

Il giorno dopo la vittoria sulla Cremonese, il vice-direttore Arturo Minervini è intervenuto a "Buongiorno Tutto Napoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Conte ha completato quel processo d'inserimento dei nuovi, ricordate quando disse che c'erano 9 teste da inserire? Poi s'è trovato in casa anche un tesoro, non così nascosto, come Hojlund che poteva prenderlo solo un club come il Napoli, dopo un mercato che ti aveva già esposto molto con i 35mln per Lucca. Il Napoli ha avuto la forza di spenderne altri 50 per Hojlund, questo ci fa capire la solidità del club.

Si chiude un anno luccicante, siamo nell'età dell'oro del Napoli. Nella sua storia il Napoli non ha mai vissuto un momento così. Sì, Maradona, quelle vittorie, ma lì era tutto legato ad una vittoria ultra-terrena, qui sono 20 anni ad alti livelli e ne sono passati di calciatori forti... Mertens, Insigne, Osimhen, Koulibaly, Kvara, ma il Napoli lotta con nuovi protagonisti, Hojlund, McTominay, una società forte si rinnova continuamente. Il Napoli non aveva mai avuto questa capacità di ricostruirsi sempre, poi quell'epoca è stata meravigliosa, ma sono stati belli anche i Napoli non vincenti, vedi gli anni di Sarri, ora due titoli nel 2025 e si può lottare su tutto con un centravanti che è il futuro.

Scudetto? Il Napoli ci proverà, fino alla fine, poi dipende da tanti fattori, dal suo cammino in Europa e delle rivali, anche da cosa combina Djimsiti e poi Samardzic contro l'Inter, i fattori sono tanti ma con questa rosa e questo allenatore darà battaglia fino alla fine ed è il massimo a cui puoi puntare. Mercato a costo zero? Manna ha usato anche parole decise. A me sembra davvero una porcata... è paradossale che il club più solido possa non fare mercato. La società riuscirà a trovare soluzioni pure a questo, dopo aver fatto passi da gigante un po' in tutti i settori. Parole Conte? Non vuole ruolo favorito, lo sappiamo, l'ha sempre rigettato. Parliamo di club diversi, Exor ha messo 1mld nella Juve, ma il Napoli sta lì, fa un mezzo miracolo, ma se gli chiedono di dover comandare... la domanda è sbagliata, chiedergli se è pronto per farlo è già diverso. Altre dietro hanno fondi o società che ripianano. Sono ossessionati dal dare al Napoli la palma di favorito, quando l'anno scorso Inter era favorita ed ha aggiunto Pio, Bonny, dicono la riserva migliore... c'è qualcosa che non torna".