Podcast Ritorno di Sarri? Forgione: "Pensare di replicare suo Napoli sarebbe un peso enorme"

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"È un ottimo allenatore, ma non offre le garanzie di risultati che dà Conte”.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “Futuro Conte? Bisogna andarci molto cauti e non farsi prendere dalle ultime partite giocate male. Il Napoli quest’anno ha avuto difficoltà enormi e le ha superate anche grazie a Conte. Ricordate ottobre, quando disse: ‘Io non accompagno il morto’? Lì la squadra poteva staccarsi dal tecnico e deragliare, invece è successo l’opposto. Questo significa che il gruppo è ancora con lui. Il ciclo di Conte non è finito”.

Il nome di Sarri scalda i tifosi: sarebbe la scelta giusta?

“Intanto non bisogna farsi trascinare dai sentimentalismi. Il Napoli di Sarri era irripetibile, lo ha detto lui stesso. Quella squadra giocava a memoria, aveva intese straordinarie. Pensare di replicare tutto sarebbe un peso enorme sulle spalle di Sarri. È un ottimo allenatore, ma non offre le garanzie di risultati che dà Conte”.

Quindi oggi Conte resta il miglior profilo possibile?

“Non scherziamo: Antonio Conte è il top coach del calcio italiano. Ha un curriculum straordinario e nei campionati nazionali ha sempre fatto la differenza. Se oggi mettiamo in discussione Conte, allora dobbiamo interrogarci anche sulle ambizioni della piazza. Lasciare andare uno come lui per buttarsi in un salto nel buio sarebbe molto rischioso”.

Come verrebbe spiegato un eventuale addio?

“Credo che De Laurentiis e Conte, se dovessero separarsi, lo farebbero spiegando serenamente le ragioni. Il rapporto tra i due è molto cordiale. Ma continuo a pensare che possano ancora andare avanti insieme”.

Capitolo De Bruyne: resterà al Napoli?

“Mi sembra abbastanza scontato. Ha scelto Napoli come scelta di vita. Il punto è capire con quale spirito ripartirà dopo il Mondiale. Potrebbe diventare finalmente centrale anche il desiderio di fare bene in Europa con il Napoli”.

E su Lukaku?

“Il rapporto con Conte è evidentemente rotto. Però il Napoli fa bene a pretendere che il giocatore si alleni: è sotto contratto e il club continua a pagargli lo stipendio. È giusto che resti a disposizione, anche se fuori rosa e separato dal gruppo”.