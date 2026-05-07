Psg, Kvara: "Bisogna aiutare i difensori, il mister mi ha detto che se non corro non gioco"

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"Corriamo l'uno per l'altro, lottiamo l'uno per l'altro. E anche se non vuoi farlo, anche se non ho l'energia, devi trovarla e tornare indietro".

Al termine della semifinale di ritorno di Champions League pareggiata 1-1 col Bayern Monaco che qualifica il Paris Saint-Germain in finale, l'attaccante dei parigini ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Cerco ogni giorno di fare questo e quando ci riesco sono molto contento. Assist? Sono contento di aver aiutato e farò di tutto per questa squadra".

Tu sei un giocatore offensivo, però vorrei chiederti della tua prestazione difensiva. Quanto è impegnativo per te in quel settore? "Beh, l'ultima volta il mister mi aveva detto che se non correvo finivo in pacchina, per cui ogni partita ritorno tanto perché bisogna aiutare i difensori. Lo spirito della squadra è fantastico. Corriamo l'uno per l'altro, lottiamo l'uno per l'altro. E anche se non vuoi farlo, anche se non ho l'energia, devi trovarla e tornare indietro".