Incontro ADL-Conte: spunta data e possibile location

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Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di la Repubblica, il futuro del Napoli passerà ancora una volta da un confronto diretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Dopo il blitz dello scorso maggio, quando il patron azzurro raggiunse il tecnico nel cuore di Napoli insieme a Manna e Chiavelli per pianificare la stagione dello Scudetto, le parti sarebbero pronte a sedersi nuovamente allo stesso tavolo per capire se proseguire insieme fino alla naturale scadenza del contratto fissata al 2027.

L’obiettivo è chiaro: battere il Bologna e conquistare matematicamente il pass per la prossima edizione europea, così da poter pianificare il futuro con maggiore serenità. Come si diceva, il primo nodo da sciogliere resta inevitabilmente quello della panchina. Già la prossima settimana potrebbe andare in scena il summit decisivo tra De Laurentiis e Conte, con Roma possibile sede dell’incontro che dovrà chiarire una volta per tutte strategie, ambizioni e prospettive del Napoli che verrà.