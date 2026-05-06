Lukaku non è fuori rosa: ecco quando potrebbe tornare a disposizione
Il Mattino fa il punto sulla situazione di Romelu Lukaku, spiegando come il centravanti sia destinato a saltare la sfida tra Napoli e Bologna. Resta invece ancora aperto uno spiraglio per una possibile convocazione contro il Pisa, anche se molto dipenderà dall’evoluzione dei prossimi giorni.
Nonostante le tensioni dell’ultimo periodo, all’interno del club filtra ancora una minima speranza di ricomporre il rapporto tra Lukaku e Antonio Conte. I due si conoscono da anni e il legame costruito nel tempo potrebbe aiutare a sciogliere una situazione diventata improvvisamente delicata.
Secondo il quotidiano, le prossime due settimane saranno decisive per capire se il caso rientrerà oppure no. Lukaku vive un momento complicato, condizionato da malumori e da un rendimento lontano dalle aspettative, ma continua ad alimentare il desiderio di rilanciarsi e chiudere la stagione con un finale diverso.
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